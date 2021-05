Le scuole continua a svuotarsi e il calo della natalità rischia di incrementare l’andamento nei prossimi anni. Il tutto secondo dati, basati sulle iscrizioni chiuse lo scorso gennaio, forniti dalla Flc-Cgil che parlano di 100mila alunni in meno per il prossimo anno scolastico, 58mila al Sud. La Regione con il calo più evidente di alunni per il 2021-2022 è la Campania che scende dagli attuali 849.848 alunni a 831.951, perdendo 17.897 ragazzi. Al secondo posto la Sicilia, che perde quasi 14mila studenti, passando da 702.765 a 688.812. Sul “podio” anche la Puglia, con oltre 12mila in meno.

Al lato opposto il Friuli Venezia Giulia, che ne perde solo 50. In Lombardia si passa da 1.173.992 a 1.164.969 di alunni, con un perdita di 9.023; nel Lazio da 722.717 a 716.890 con un - 5.827. L’Emilia-Romagna perde circa 2.534 unità, il Piemonte 5.912. Saldo negativo di 3.168 gin Toscana, 6.817 in Veneto mentre la Liguria passa da 170.089 a 168.718, con un calo di 1.371 alunni. La Calabria fa registrare una diminuzione di 5.156 studenti, la Sardegna di 4.205. Nel Centro Italia casli di 1.425 unità in Umbia; 1.676 in Abruzzo; 2.145 in Basilicata; 2.799 nelle Marche e 743 in Molise.

Il tutto mentre da una recente indagine della Banca d’Italia emerge che nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tra marzo 2020 e febbraio 2021 in media quasi la metà delle ore di dad sono state coperte da lezioni in modalità asincrona, in cui docenti e alunni non sono presenti contemporaneamente su una piattaforma digitale mentre nelle scuole secondarie di secondo grado la maggior parte delle lezioni a distanza si è svolta in modalità sincrona