NAPOLI. Il sesto rapporto Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità ha confermato ancora una volta l'allarme per la situazione ambientale in Campania. Il rapporto, che periodicamente fotografa lo stato di salute di quella parte della popolazione italiana costretta a vivere in luoghi inquinati da impianti industriali, ha rilevato che in Campania il numero di decessi evitabili per inquinamento ambientale è di 1.668 all'anno, un numero costante da decenni.