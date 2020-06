Zero contagi e zero decessi in Campania nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 1.987. Resta così a 4.615 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia su un totale tamponi di 261.642. Resta anche a quota 431 il totale dei decessi. Dopo un riconteggio riferito anche ai giorni precedenti da parte delle Asl, i guariti sono 117 su un totale di 4.059, di cui 4.052 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti.