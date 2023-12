NAPOLI. Torna a suonare l’allarme Covid in Campania, dove i contagi sono in netta crescita. Nella settimana trascorsa dal 30 novembre al 6 dicembre, nella regione sono stati 3.556 i nuovi casi contro i 2.524 della settimana precedente, con un aumento del tasso di positività dal 10,4% al 13,3%. In pratica l’incremento è stato di mille casi in più in appena sette giorni. Per fortuna i decessi sono in calo: 5 i morti registrati dal 30 novembre al 6 dicembre contro gli 8 della settimana precedente.