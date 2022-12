NAPOLI. In Campania sono due milioni e 800mila le persone a rischio povertà secondo Svimez: quasi il 50 per cento della popolazione. Il rischio povertà assoluta è reale. Luciano Schifone, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, non lo nega: «Su questo aspetto dobbiamo tuttavia essere intellettualmente onesti. L’obiettivo del Governo di centrodestra è creare lavoro e consentire agli inoccupati di entrare nel mondo produttivo. Non è quindi pensabile che chi è in condizioni di lavorare venga disincentivato dal reddito di cittadinanza.