NAPOLI. Scuole elementari in Dad fino a fine gennaio per consentire la vaccinazione dei più piccoli. È una possibilità che è in corso di valutazione da parte della Regione Campania. Il tutto dopo le parole del governatore Vincenzo De Luca nel corso dell’ultima diretta social del 2021. «Bisogna cominciare a ragionare seriamente sulla riapertura dell'anno scolastico. Mi auguro che sia possibile nei prossimi giorni fare un ragionamento pacato e responsabile - le prole del numero uno di Palazzo Santa Lucia -. Si potrebbe utilizzare un mese di tempo per ampliare per quanto più possibile l’area di vaccinazione per i bambini più piccoli, per arrivare magari a fine gennaio e riaprire le scuole in condizioni di maggiore sicurezza. Attualmente il grosso del contagio riguarda oggi la fascia di età 0-16 anni. Riteniamo che si possa procedere all’apertura dell'anno scolastico il 10 gennaio in condizioni di tranquillità sanitaria e psicologica per le famiglie? So bene che è un tema delicatissimo». E ancora: «Abbiamo lavorato in questi mesi per non chiudere le scuole, è una parte del piccolo miracolo che abbiamo fatto in Campania, ma pensate che una mamma o un papà, se in una classe c'è un bambino positivo, anche se non c’è la didattica a distanza manderà a scuola il proprio bambino? Ragioniamoci, abbiamo qualche giorno di tempo. Non vado oltre, mi limito a segnalare questo dato: il grosso dei flussi di contagio vengono oggi da quella fascia di età più bassa, e l’apertura dell’anno scolastico è prevista per il 10 gennaio. Credo che valga la pena di riflettere senza ideologismi». E se da un lato De Luca sottolinea che «la Campania in zona bianca è un risultato importante, che testimonia il lavoro che abbiamo fatto», dall’altro avverte: «Per la prima volta abbiamo superato la soglia del 15 per cento di ricoveri nell'area medica. Le soglie stabilite a livello nazionale che le regioni non devono sforare per uscire dalla zona bianca sono l'occupazione del 10 dei posti di terapie intensive e del 15 di posti di area medica, cioè di ricoveri non gravi. Siamo all’8,73 per cento di terapie intensive occupate, ma per l’area medica siamo un punto sopra il 15». Poi un nuovo attacco al Governo: «Ha preso delle decisioni che continuano a essere in larga misura inutili, mezze misure che servono più a salvarsi l’anima che a contrastare il Covid. In sintesi, il messaggio politico che il Governo lancia ai cittadini è in buona sostanza quello che Totò faceva in un film famoso quando, dalla finestra di una ex casa chiusa, rivolgendosi ai condomini, diceva a voce alta “arrangiatevi”». E ancora: «A fine novembre il Governo decise l’obbligatorietà del la terza dosa per personale sanitario, scolastico e forze dell’ordine. Decisione diventata operativa a metà dicembre, ingolfando i centri di vaccinazione. Ora viene approvato un decreto ma l’esecutività è rinviata al 10-12 gennaio. I provvedimenti di questo Governo hanno inaugurato in Italia un altro genere letterario, il genere delle “babbarie”, espressione dell’Agro sarnese-nocerino per indicare delle cose che sono un po’ più deboli delle bestialità ma un po’ più gravi delle sciocchezze. Questo Governo non ha la forza politica per prendere decisioni serie, perché al suo interno c’è una componente che è la Lega che è contraria a misure chiare e di contrasto vero al Covid». De Luca rileva che «Ci siamo consentiti il lusso di perdere due mesi di tempo prezioso per correre appresso ai no vax, per impegnare migliaia di agenti delle forze dell’ordine, per controllare i cortei che si sono sviluppati per mesi nei fine settimana. Avremmo dovuto impegnare una settimana di tempo per parlare con quelli che non si erano vaccinati per motivi di preoccupazione e di paura, ma passata la settimana avremmo dovuto adottare misure drastiche nei confronti dei no vax. Non lo abbiamo fatto e non abbiamo preso misure preventive per evitare la diffusione del contagio. E così siamo arrivati ad oggi». Infine un monito: «Dobbiamo avere senso si responsabilità, altrimenti a metà gennaio ci leccheremo le ferite. La previsione che si fa a livello nazionale è questa: per metà gennaio avremo 6 mila ospedalizzazioni che riguardano i sette milioni di cittadini non vaccinati e avremo 6mila ospedalizzazioni per gli altri 50 milioni di cittadini vaccinati. Vuol dire che noi dobbiamo aspettarci, fra il 15 e il 20 gennaio, un altro picco di contagio, e questo rischia di mettere davvero in crisi il sistema ospedaliero nel nostro Paese».