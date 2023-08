NAPOLI. Aveva minacciato finanche il ricorso al Tar Vincenzo De Luca. Lo aveva fatto per denunciare il ritardo nel riparto dei Fondi europei di coesione e sviluppo che lo Stato doveva dare alla Regione Campania. Una lunghissima polemica con il ministro del Sud e Politiche europee, Raffaele Fitto, tramutatosi in uno scontro frontale tra i due mai sopito.

AL SUD A PARTE DEL LEONE NELLA RIPARTIZIONE. Ieri però, dopo un tira e molla durato mesi, è arrivata la delibera Cipess (il Comitato per la programmazione della politica economica) che ha suddiviso tra le regioni 32,4 miliardi di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo di programmazione 2021/27. Alla Campania arrivano poco meno di 6,6 miliardi di euro (6 miliardi e 569 milioni per la precisione). Si tratta del lordo, comprensivo di anticipo e saldo. A fare la parte del leone sono ovviamente le Regioni del Sud, che incassano complessivamente 26 miliardi di euro, a fronte dei 6,3 del Centro Nord.

IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PUBBLICI. Con questi soldi adesso la Regione Campania potrà finanziare gli interventi messi in cantiere, a cominciare dal programma di investimenti pubblici che riguardano settori considerati strategici come ricerca, innovazione, digitalizzazione, ambiente, mobilità urbana sostenibile e infrastrutture.

RESPIRO ANCHE PER I COMUNI. Quella dei fondi europei per lo Sviluppo e la Coesione è una questione molto delicata sia per il Governo che per la Regione, perché s’interseca anche con la partita del Pnrr e rappresenta una boccata d’ossigeno anche per i Comuni impegnati in opere stradali e manutenzioni dei beni artistici e storici. Soddisfatta anche la premier, Giorgia Meloni, che parla di un contributo «determinante alla crescita economica e alla riduzione dei divari territoriali», rimarcando la delibera approvata ieri «è una tappa fondamentale nel percorso avviato dall’Esecutivo per il coordinamento degli investimenti dei territori, finanziati con le risorse della politica di coesione».