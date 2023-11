NAPOLI. La Campania sembra essere ormai ripiombata in pieno credit crunch. I finanziamenti alle piccole e medie imprese in quest’ultimo anno si sono sempre più ridotti. In base agli ultimissimi dati disponibili (agosto 2023 rispetto allo stesso mese del 2022), gli impieghi bancari vivi alle imprese della Campania sono diminuiti del 7,5%. In termini assoluti la contrazione è stata pari a 427 milioni di euro.

COLPITE SOPRATTUTTO LE IMPRESE CON FINO A 20 DIPENDENTI. La riduzione dei finanziamenti alle realtà imprenditoriali con meno di 20 addetti è stata però più marcata rispetto a quelle di dimensione superiore, che invece hanno subito una riduzione dei finanziamenti un po’ più contenuta. È appena il caso di ricordare che le aziende con meno di 20 addetti costituiscono la stragrande maggioranza delle imprese e l’ossatura del sistema imprenditoriale della regione. I numeri elaborati dall’Ufficio studi della Cgia non lasciano dubbi: se ad agosto dello scorso anno il credito erogato alle imprese con meno di 20 addetti in Campania ammontava complessivamente a quasi 5,7 miliardi di euro, a distanza di un anno si è ridotto a poco più di 5,2 miliardi.

IN CAMPANIA QUASI UN QUARTO DEL TAGLIO REGISTRATO AL SUD. Una contrazione che in termini reali vuol dire che mancano all’“appello” 427 milioni di euro. Si tratta di un taglio molto rilevante, se pensiamo che nello stesso periodo considerato in tutte le regioni del Mezzogiorno i finanziamenti alle imprese si sono ridotti di 1,9 miliardi: vuol dire che poco meno di un quarto di tutta la riduzione del credito nel Mezzogiorno è concentrata in Campania. Al Sud risultati simili si sono registrati in Puglia, dove nell’ultimo anno i finanziamenti alle piccole e medie imprese si sono ridotti di 454 milioni di euro, che in termini percentuali vuol dire 7,5% in meno. Male anche la Sicilia, con 422 milioni in meno pari a -7,5%.

DAGLI ALTI TASSI D’INTERESSE AL CALO DEL PIL. Quali sono le cause di questa stretta creditizia? In linea di massima sono almeno tre e molto legate tra loro. Al primo posto c’è l’aumento dei tassi di interesse imposto dalla Bce in questo ultimo anno ha reso molto costoso indebitarsi. Pertanto, molte imprese, soprattutto di media e grande dimensione, hanno preferito ricorrere a forme di autofinanziamento; il calo dei volumi di credito è correlato anche alla frenata del Pil che ha provocato una flessione della domanda di prestiti; infine, bisogna considerare anche il fatto che le banche hanno una minore quantità di liquidità a disposizione sia perché devono restituire alla Bce i fondi ricevuti (altri 174 miliardi di euro entro settembre 2024), sia perché la raccolta è diminuita. La combinazione di questi fenomeni ha spinto, spiega la Cgia, molti istituti a “sacrificare” il credito più complicato: ovvero quello da erogare alle piccolissime imprese che, tendenzialmente, presenta costi di istruttoria relativamente più elevati e una gestione amministrativa molto laboriosa. Non va dimenticato neanche il fatto che al Sud il credito costa di più che al Nord, e che questo è uno dei fattori più rilevanti sul fronte delle diseguaglianze. La difficoltà di ottenere credito, o averlo a costi fuori mercato, infatti, impone a livello aziendale scelte che penalizzano proprio quegli investimenti che servono a migliorare l’efficienza produttiva.

COLPITO ANCHE IL NORD. Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che la contrazione dei prestiti sia un fenomeno che non colpisca il Nord. Al contrario, la riduzione regionale percentuale più importante ha riguardato le Marche (11,1% pari a un valore assoluto di -421 milioni di euro). Seguono quelle del Veneto (-10,2% pari a -1,3 miliardi di euro), del Friuli Venezia Giulia (-10,1% che corrisponde a -265 milioni di euro) e della Lombardia (-10,1% pari a 2,3 miliardi di euro).