Sono 171 in Campania i pazienti risultati positivi al Covid-19, contro i 190 del giorno prima, giovedì 3. Lo ha riportato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto incontro settimanale sull'emergenza Covid, annunciando anche che altre 500 persone saranno impiegate per l'esecuzione dei tamponi. «Oggi abbiamo 170 positivi ed un 40 per cento è di contagi di persone provenienti dall'estero o dalla Sardegna – ha spiegato De Luca nel corso del consueto incontro settimanale sull'emergenza - A breve comincia il secondo piano di controllo regionale iniziando dalla Rsa», ha proseguito De Luca specificando che i controlli riguarderanno per prima le categorie più esposte.

De Luca ha poi fatto notare come in Campania «abbiamo la situazione più difficile di Italia perché è la Regione con la maggiore densità abitativa. È la regione che richiede il massimo di rigore - continua De Luca - Il Governo nazionale ha emesso una ordinanza che obbliga l'uso della mascherina dopo le 18 ma la mascherina dopo le 18 nessuno la indossa», ha aggiunto dicendo che «è meglio non fare le ordinanza se rimangono lettera morta». De Luca ha poi confermato che «non ci sono le condizioni perché la scuola inizi il 14 settembre», anche se l’annuncio ufficiale arriverà all’inizio della prossima settimana.