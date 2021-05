In Campania un milione di cittadini sono stati vaccinati con prima e seconda dose. Lo ha reso noto la task force regionale per l'emergenza Coronavirus. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.220.404 cittadini. Di questi 1.010.992 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni sono state, in totale, 3.231.396.