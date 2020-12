La Campania resterà arancione anche per la prossima settimana. È quanto prevede la Regione Campania, basandosi sulla regola secondo cui devono passare almeno due settimane di permanenza in una fascia per poter cambiare colore. La Campania potrà quindi cambiare area orientativamente dal 20 dicembre, il giorno prima che entrino in vigore le misure restrittive nazionali sugli spostamenti, per contenere la diffusione del virus nelle feste di Natale. La regola delle due settimane potrebbe però valere solo per la permanenza in zona rossa. Non resta che aspettare le decisioni del Ministero della Salute.