NAPOLI. L’Italia diventa sempre più zona “arancione”. Roberto Speranza, sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di Regia firma una nuova ordinanza che scatterà da domani e resterà in vigore per i successivi 14 giorni che decreta il passaggio in “area arancione” di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Diventerà “rossa” la provincia di Bolzano. La situazione, comunque, resta in continua evoluzione. Sempre più insistenti si fanno gli appelli alla prudenza che arrivano da medici e scienziati («Troppi morti. Troppo tardi per usare i pennarelli colorati.