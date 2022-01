NAPOLI. Sono 20.206 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, che da lunedì passerà in zona gialla facendo compagnia a Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Duro l’attacco del consigliere regionale della Lega Severino Nappi: «De Luca attacca tutti ma non spende una parola sulle osservazioni del Tar all’ordinanza sospesa sulla scuola. L’inadeguatezza del governatore ci ha portato in zona gialla».

I NUMERI. Nel dettaglio, dei nuovi contagi 11.254 risultanti dal tampone antigenico e 8.952 da quello molecolare. I test analizzati sono 100.228, di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 20,16 per cento rispetto al 23,26 per cento del giorno precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 26 nuovi decessi, 20 dei quali nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza. Stabile per il secondo giorno di fila il numero di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 79, con percentuale di occupazione del 10,6, mentre aumentano i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 1.191, +37 rispetto al dato di giovedì, al 25,8.

LA VARIANTE OMICRON DILAGA. Intanto, la variante Omicron diventa dominante in Campania. Sui 221 campioni sequenziati da tre laboratori - nell’ambito dell’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute con dati al 3 gennaio - 151 sono riferibili alla variante Omicron, con una percentuale del 70,9 per cento, e 62, pari al 29,1, alla variante Delta.

LA SITUAZIONE A NAPOLI. Sono complessivamente 5.772 i nuovi positivi a Napoli, con oltre l’80 per cento di asintomatici. iguariti fanno registrare un incremento di 1.723 unità. Altre 3.844 persone sono in isolamento domiciliare mentre non si registrano nuovi ricoveri in terapia intensiva mentre ce ne sono altri 17 in area medica. I nuovi decessi sono otto di cui tre al Cardarelli, altrettanti all’Azienda dei Colli, e uno per parte al Loreto Mare e all’Ospedale del Mare.

VIOLA ISOLAMENTO, DENUNCIATA UNA DONNA. Infine, una 31enne di Napoli è stata denunciata dalla polizia per non aver osservato il previsto periodo di isolamento dopo essere risultata positiva al virus Cov-Sars 2. La donna è stata fermata la scorsa notte al corso Secondigliano durante controlli ed ha mostrato ai poliziotti un test negativo effettuato il 27 dicembre, affermando che non vi erano ulteriori certificazioni. I poliziotti l’hanno denunciata per violazione dell’isolamento e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

TAMPONI E MASCHERINE GRATUITE, PROTESTA DI CENTRI SOCIALI E DISOCCUPATI. Infine, protesta di centri sociali, disoccupati e studenti davanti alla sede dell’Ordine dei farmacisti e di Federfarma a Napoli. Il tutto per chiedere tamponi e mascherine gratis.