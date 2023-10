"C'è stato un confronto qualche ora fa con il ministro Musumeci che ci ha sottoposto la bozza di decreto. Credo che sia un decreto serio". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con la commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira, rispondendo a una domanda sul decreto ad hoc per la situazione bradisismo nei Campi Flegrei. "Il ministro sta lavorando seriamente a livello di protezione civile. Ovviamente - ha aggiunto De Luca - si fa un lavoro di prevenzione, sperando di non aver bisogno di utilizzare queste misure. Il lavoro è pienamente in corso, credo che nelle prossime ore sarà pubblicata l'ipotesi a cui sta lavorando Musumeci ma d'intesa anche con la Regione".