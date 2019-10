NAPOLI. Sono 4mila le persone coinvolte dall'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico che si svolgerà in sette Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei dal 16 al 20 ottobre. Mercoledì prossimo sarà avviata l'attività di monitoraggio mentre il giorno seguente, con il passaggio al livello di allerta arancione, saranno attivate la fase di preallarme e lo stato di emergenza. Venerdì 18 verranno allestite le aree di attesa con il passaggio al livello di allerta rosso e alla fase operativa di allarme. Il vero e proprio test di allontanamento assistito nei Comuni di Napoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli, Quarto e Marano di Napoli partirà sabato 19, con il debriefing domenica 20 ottobre. Il test durerà tre ore e saranno evacuate 625 persone: i cittadini di Pozzuoli andranno in Lombardia, partendo in treno dalla stazione centrale di Napoli; le persone residenti a Bacoli e Monte di Procida arriveranno invece in Abruzzo, Toscana, Marche e Molise, partendo in pullman da Giugliano in Campania. Il tutto rientra nel test “Exe Flegrei 2019” presentato dal governatore Vincenzo De Luca e dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. «Faremo una esercitazione anche in futuro e sicuramente quando avremo ulteriormente elaborato il piano per l'evacuazione nell'area vesuviana faremo ulteriori test», ha detto Borrelli.