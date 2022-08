Domenico De Siano, Carlo Sarro, Antonio Pentangelo e Marzia Ferraioli lasciano Forza Italia. I quattro parlamentari uscenti e storici esponenti del partito fondato e presieduto da Silvio Berlusconi lo hanno annunciato in occasione di una conferenza stampa a Napoli. La ragione alla base della decisione di lasciare Forza Italia è nelle modalità con le quali sono state formate le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, in particolare la mancanza di una rappresentanza territoriale adeguata, e l'assenza di spiegazioni al riguardo da parte del partito centrale.

«Riteniamo che, di fronte a questo silenzio che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto, non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia» ha spiegato Carlo Sarro.

In Campania, e in particolare a Napoli, Forza Italia rischia di perdere anche due consiglieri comunali, Salvatore Guangi e Iris Savastano. Entrambi avevano espresso le loro perplessità in merito alle modalità di composizione delle liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre e oggi, in occasione della conferenza stampa dei parlamentari che hanno annunciato il loro addio a Forza Italia, Guangi è intervenuto telefonicamente: «Siamo in una fase di riflessione - ha detto - e dovremo rivederci con Iris per fare il punto della situazione. Quello che è stato fatto dal coordinamento è stato un obbrobrio. La settimana prossima daremo comunicazioni ai nostri elettori sul da farsi per le prossime elezioni, ma oggi - ha concluso Guangi - non mi senti di dire di votare Forza Italia».