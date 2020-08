ROMA. Biglietti praticamente finiti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il Sud Italia del prossimo fine settimana. È l'effetto della decisione del Governo che ha confermato le norme sul distanziamento a bordo dei convogli ad Alta velocità e il conseguente dimezzamento dei posti disponibili. Al momento risulta prenotabile solo un convoglio sabato 8 agosto per Napoli.