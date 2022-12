Napoli è una delle destinazioni più cercate per il Capodanno 2023. I dati previsionali dell'osservatorio turistico Otei - Abbac puntano verso il sold out, almeno per le notti del 31 e 1 gennaio, ma si registrano buoni riscontri anche per la prima settimana dell’anno fino all’Epifania che subirà l’effetto riempimento con prenotazioni last minute. Sono perlopiù italiani, gli ospiti che stanno prenotando per il Capodanno 2023, ma non mancano anche presenze straniere, con americani, francesi e spagnoli. È l’effetto traino: meteo, eventi in piazza e prezzi a fare la differenza per questo Capodanno che vede dati interessanti anche per Salerno, regina delle luci e i capoluoghi di provincia: Caserta, Benevento ed Avellino. Meno prenotazioni per il momento per le Costiere Amalfitane e Sorrentine, ma farà senz’altro la differenza il last second e la disponibilità di prezzi. E dall’Abbac viene lanciato un messaggio anti truffe soprattutto verso viaggiatori dell’ultimo minuto. «È utile accertarsi dell’effettiva esistenza delle strutture ricettive – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Abbiamo ricevuto segnalazioni di offerte di pernotti e pacchetti di strutture inesistenti, ecco perché consigliamo di verificare in rete, accertandosi con le recensioni e disponendo pagamenti online con transazioni certificate». Intanto dall’associazione che raggruppa le strutture ricettive extralberghiere regionali, prime richieste alle istituzioni per lavorare sul brand Ischia, dopo la tragedia. L’associazione alle fiere internazionali con speciali offerte per il rilancio in vista della stagione primaverile. L’Abbac promuove la scelta condivisa dei sindacati ed aziende di trasporto di garantire mobilità durante la notte del Capodanno: «È un grande segnale di maturità rispetto agli anni scorsi che deve motivare a scelte più incisive e strutturali per accoglienza e servizi che ci possano allineare a standards di città europea. Bene anche il sistema di sicurezza con maggiore sinergia interforze e presenze in strada per garantire turismo e festa in sicurezza».