È di due morti e tre feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Fondo Valle Isclero, nei pressi degli svincoli di Solopaca e Melizzano, in provincia di Benevento. Nello scontro - che ha coinvolto tre autovetture - hanno perso la vita due giovani di 24 e 28 anni, entrambi di San Lorenzello, che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto ed è rimasta ferita gravemente una coppia di giovani, che viaggiava a bordo di una Fiat Bravo. Ferite anche per un uomo alla guida di una Renault Kadjar. I tre feriti sono stati ricoverati in ospedale a Benevento in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.