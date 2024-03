Tensione nell'Istituto penale per minorenni di Airola, nel Beneventano. «Un detenuto minorenne tunisino ha tentato il suicidio nella notte. A salvarlo è stata la prontezza, la professionalità e la tempestività dell'intervento della Polizia Penitenziaria che, sempre attenta e vigile, anche stavolta ha evitato il peggio - racconta Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per la Campania del settore minorile del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - si è dovuto richiedere l'intervento del 118, che ha trasportato il minore al nosocomio più vicino, ovvero all'ospedale San Pio di Benevento. La scorta di Polizia Penitenziaria ha dovuto attendere circa 15 ore l'arrivo del neuropsichiatra infantile dalla lontana Foggia questo perché il San Pio di Benevento non aveva lo specialista disponibile in sede».

Il sindacalista evidenzia che «quanto accaduto deve fare riflettere molto, perché nell'ultimo periodo la gestione dei detenuti stranieri nell'Ipm sannita è fuori controllo. Qualche settimana fa, un detenuto egiziano minorenne ha aggredito due agenti di Polizia Penitenziaria, e, nonostante questo grave episodio per il quale si dovrebbe disporre un trasferimento in altra sede per ordine e sicurezza, l'arabo continua a permanere ad Airola. Non solo: chiediamo che a tutti gli stranieri venga fatta una misurazione dell'età ossea, ovvero un esame radiografico del polso e della mano sinistra, dal quale si evinca l'età reale di questi ragazzi perché è successo che la Polizia Penitenziaria si sia ritrovava a gestire anche ultra venticinquenni».