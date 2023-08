NAPOLI. Circa 7mila detenuti, con 340 donne e 863 stranieri, negli istituti penitenziari per adulti in Campania. E ancora: 372 giovani reclusi dai 18 ai 21 anni e oltre 1.300 tossicodipendenti, poco meno della metà a Poggioreale. E dall’inizio del 2023 si sono verificati tre suicidi e quattro morti per cause ancora da accertare, oltre a circa 50 i tentativi di togliersi la vita. Questa la situazione in Campania, secondo i dati aggiornati forniti dal Garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello.