NAPOLI. Una situazione eplosiva quella tratteggiata da Antonio De Palma sulle carceri campane. Sette suicidi tra dicembre 2022 e gennaio 2023; 189 infermieri in tutta la Campania e solo 108 medici: sono i numeri che De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, ha reso noti in merito alla situazioni delle carceri. «Siamo in Campania, seconda regione per numero di popolazione carceraria, appena dopo la Lombardia: si contano oggi 6.471 tra uomini e donne, un dato decisamente in sovrannumero rispetto agli spazi e soprattutto agli strumenti disponibili, per non parlare del forte clima di disagio psicologico che sta sfociando, sul territorio, nella più grave delle piaghe, ovvero i suicidi. Ne registriamo sette, solo tra dicembre 2022 e gennaio 2023: ai livelli di questa situazione, davvero allarmante, ci sarebbe solo la Puglia», ha sottolineato. «Ci sono 189 infermieri e appena 108 medici - ha spiegato - questi sono i dati che ci giungono, indirettamente, da alcune aziende sanitarie, addirittura gli infermieri sarebbero anche numericamente diminuiti rispetto agli anni precedenti. Resta infatti inesorabilmente vuota la casella delle assunzioni, i concorsi, se ci sono, vanno deserti». Una casella che rischia di assottigliarsi sempre di più con ripercussioni anche nei nosocomi cittadini: «Negli ospedali i posti letto da destinare alla popolazione carceraria devono decisamente aumentare, in Campania ce ne sono solo 36 per una popolazione di quasi 6.500 detenuti. E non si fanno ricoveri in altri ospedali perché non ritenuti idonei alla sicurezza - ha aggiunto - A Poggioreale, una delle carceri più grandi d'Europa gli agenti della Polizia penitenziaria sono appena 800, il rapporto è di un poliziotto ogni 90 reclusi. In pratica ci sono interi padiglioni in cui la sorveglianza è diventata complicata. Gli infermieri sono addirittura solo 40. Si tratta di una proporzione che farebbe impallidire chiunque». «Negli ultimi mesi, in alcune strutture, gli infermieri sono stati affiancati dalla presenza degli Oss, la cui figura, in termini assistenziali è stata riconosciuta e approvata, nello scorso luglio, da un provvedimento del Ministero della Salute». Potrebbe sembrare un passo in avanti quello avallato dal Ministero, ma De Palma smorza gli entusiasmi: «Andrebbe analizzato caso per caso, e andrebbe opportunamente verificato quanti Oss, sui 1.500 inseriti in tutta Italia, stanno dando il proprio supporto in Campania, e soprattutto quanti e quali di questi Operatori Socio Sanitari possiedono percorsi di specializzazione che consentono loro di coadiuvare gli infermieri in termini di interventi delicati, come potrebbe essere la necessità di una iniezione per una reazione allergica, o shock da avvelenamento, oppure per una crisi epilettica. Poi De Palma che ha affrontato anche il tema dei suicidi ha spiegato: «Sono stati 64 tentativi di suicidio sventati solo nel 2022, e 7 nell'ultimo anno, ovvero da gennaio 2022 a gennaio 2023, compreso un triste episodio avvenuto pochi giorni fa, sono sfociati drammaticamente in decessi». «Una situazione triste, desolante, che va denunciata a gran voce, e che penalizza sia gli infermieri, ma soprattutto i detenuti a cui non vengono difatti garantite tutte le condizioni per una corretta tutela della propria salute» ha concluso De Palma chiedendosi però: «Ricorrere al personale della sanità pubblica per rimpolpare gli organici, visto che gli infermieri delle carceri dipendono dalle Asl? Complicato, quando già mancano nelle corsie degli ospedali di una regione che conta una carenza di quasi 4mila unità».