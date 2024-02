"Un confronto periodico allo scopo di fare il punto della situazione sulle diverse problematiche che riguardano le carceri campane e di individuare gli ambiti nei quali gli avvocati possano contribuire a far emergere e, laddove è possibile, a risolvere le criticità presenti nel sistema". A proporlo a una delegazione dell'Aiga, l'Associazione italiana giovani avvocati, è il garante regionale per la Campania dei diritti delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello.

Dopo le introduzioni della coordinatrice regionale Maria Allegra Zito, del coordinatore Area Sud Luigi Bartolomeo, del presidente della Sezione di Napoli Francesco Zaccaria, e degli avvocati del coordinamento regionale, Ciambriello ha illustrato "le numerose problematiche" che si riscontrano quotidianamente nelle carceri campane, con particolare riferimento al tema dei suicidi, aumentati negli ultimi tempi in maniera drammatica. Ciambriello ha anche spiegato ai rappresentati dell'Aiga le modalità operative dell'attività del suo Ufficio e ha indicato quali sono i contributi che la classe forense fornisce per aiutare i detenuti a esporre e in molti casi a risolvere i loro problemi. Il garante regionale si è poi dichiarato disponibile ad accompagnare i rappresentanti dell'Aiga nelle visite di monitoraggio nelle carceri campane. "Siamo pronti a mobilitarci con voi per un'emergenza - ha concluso - che non può aspettare e a mettere in campo un pacchetto di proposte concrete".