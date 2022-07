Colluttazione tra detenuti nel pomeriggio di venerdì scorso in una sezione del carcere di Arienzo. È quanto si legge in una nota del segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) Emilio Fattorello. La situazione è stata riportata alla normalità dal personale presente.

Un detenuto però, si sarebbe rifiutato «di entrare nella propria cella, continuando con la sua azione di protesta con minaccia nei confronti del personale. L'Ispettore di sorveglianza, senza supporti di esperti, cominciava un'opera di persuasione che andava avanti per ore».

«Il detenuto, che sanguinava per lesioni al volto derivanti dallo scontro con gli altri ristretti e da ferite alla fronte procurati per gesti autolesionisti messi in atto, spruzzava il proprio sangue sulla persona dell'Ispettore che riceveva diversi colpi alla spalla ed al collo», si legge ancora nella nota. E solo qualche ora dopo si è riuscito «a ricollocare in cella l'esagitato».

«Si segnala l'operato del personale della Polizia Penitenziaria che senza né strumenti idonei (teaser) né coadiuvati da altre figure professionali sono riusciti a ricondurre alla calma il detenuto», si legge ancora nella nota.