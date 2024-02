Un detenuto disabile di 58 anni si è tolto la vita nel carcere di Carinola, nel Casertano: lo rende noto il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Per il segretario generale del sappe, Donato Capece, «un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea». Tiziana Guacci, segretario regionale del sindacato, spiega che «l'uomo è stato trovato impiccato nella sua cella e sono stati inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari e del personale di Polizia Penitenziaria».

«Il suicidio è sicuramente un evento imprevedibile, il problema è prevenirlo. Con il passaggio della sanità penitenziaria alle Regioni, la situazione è purtroppo estremamente peggiorata», sottolinea Guacci. «La carenza di operatori sanitari, psicologi e psichiatri è il punto cruciale della questione. A nostro avviso servono concorsi regionali e assunzioni di personale sanitario da destinare esclusivamente alle carceri campane» conclude.