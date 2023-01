NAPOLI. Il conto dell’anno appena concluso dice che ogni famiglia campana ha speso in media oltre 2.500 euro per le bollette di fornitura di elettricità e gas. Un vero e proprio salasso, con una spesa aggiuntiva rispetto all’anno precedente che ammonta a 1.390 euro. In termini percentuali, infatti, l’incremento dei costi delle bollette è stato in media del 119%. Mentre sale l’allarme per il nuovo aumento della bolletta del gas di dicembre del 23,3%, reso noto appena due giorni fa dall’Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e il Governo destina comunque 21 miliardi contro i rincari energetici, uno studio di Demoskopika svela i numeri complessivi del caro bollette nell’anno appena trascorso. Dall’elaborazione di dati Arera e Istat, emerge che le famiglie della Campania hanno dovuto fronteggiare un vero e proprio salasso energetico. È stato un 2022 nero, chiusosi con la notizia dell’ulteriore aumento del prezzo del gas a dicembre.

IL GAS ANCORA IN CALO. Paradossale che ciò accada mentre continua la caduta del prezzo del gas, che sul mercato di Amsterdam ieri ha chiuso ai minimi da novembre 2021: 65 euro al megawattora. «È presumibile che il mese di gennaio farà registrare una diminuzione delle tariffe», affermano dall’Arera. Il che vuol dire che bisognerà aspettare almeno febbraio per veder calare le bollete.

IL SUD PIÙ COLPITO. Dallo studio è evidente che sono state le regioni del Sud ad avere la peggio. Lo stesso aumento subito dalle famiglie campane (+1.390 euro), si riscontra in fatti anche in Calabria, Basilicata e Puglia, mentre in Sicilia il l’incremento è stato “solo” di 1.390 euro.

FAMIGLIE POVERE. E aumentano anche le famiglie che superano la soglia della povertà relativa, proprio a causa dell’aumento della spesa per i consumi di gas e luce. In questo caso la Campania fa registrare un vero e proprio record: le nuove famiglie in condizioni di povertà, secondo Demoskopika, sono oltre 40.600. Anche in questo caso è il Sud ad essere maggiormente penalizzato, con al secondo posto la Puglia, che ha visto quasi 36mila famiglie povere in più