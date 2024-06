Colpi di pistola esplosi questa notte a Casal di Principe, Caserta, dove alle 15 inizieranno le operazioni di voto per le elezioni amministrative. In Piazza Mercato, un uomo incappucciato ha sparato diversi colpi in aria, gettando paura tra i cittadini. A darne notizia il sindaco uscente, Roberto Natale, in un lungo post sui social.

IL SINDACO USCENTE. «Questa mattina appena aperto il cellulare vi ho trovato messaggi di amici che mi raccontavano qualcosa di grave accaduto stanotte - scrive - qualche imbecille con il volto coperto si è divertito a spaventare le persone sparando colpi di mitraglietta in aria. È gravissimo, c'è qualcuno che vuole riportare indietro gli orologi e farci rivivere tempi bui quanti il territorio era occupato dalle forze criminali, dalla camorra. Ma hanno sbagliato. Tornate nelle vostre tane e restateci».

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. «Gravissimo quanto accaduto stanotte a Casal di Principe alla vigilia del voto». Così il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca. «Non fatevi intimorire - ha aggiunto - rispondete andando compatti alle urne. Non torneremo indietro di decenni mai. La mia solidarietà e vicinanza al sindaco Renato Natale, a tutti i candidati e a tutti i cittadini perbene di Casale di Principe».