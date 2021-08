Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, rassegnerà domani le dimissioni. Una scelta politica in seguito alla decisione della Procura di Santa Maria Capua Vetere di non sospendere le operazioni di demolizione, previste per giovedì 2 settembre, di un fabbricato abusivo dove vivono due famiglie con quattro bambini minori.

Il primo cittadino e l'amministrazione comunale, in una città difficile e martoriata per anni dalla feroce camorra del clan dei Casalesi, ha cercato di avere dalla Procura più tempo per individuare una sistemazione per gli occupanti «ma ci hanno detto no», ha spiegato Natale. «Solo questo chiedevamo, 100 giorni per poter terminare i lavori di ristrutturazione del bene confiscato che avevano destinato alle due famiglie».

E il senatore del Gruppo Misto Sandro Ruotolo chiede al Procuratore di Maria Capua Vetere di concedere una proroga di 100 giorni al sindaco Natale per la ristrutturazione di un bene confiscato alla camorra, abusivo, destinato alle due famiglie che vi abitano. «Le dimissioni annunciate dal sindaco Renato Natale segnerebbero una sconfitta per tutti», afferma Ruotolo.