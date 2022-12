A Casamicciola sono attualmente 417 le persone che sono state ospitate negli alberghi della zona, mentre oltre 600 sfollati della zona rossa hanno optato per una sistemazione autonoma presso le abitazioni di parenti e amici. Si stima che i residenti dell'area interessata siano 1.070. A comunicarlo lo staff del commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini. Al momento, circa 40 delle 50 abitazioni oggetto dell'ordinanza sindacale di sgombero sono state lasciate dagli occupanti. Sono, dunque, 10 i nuclei familiari che hanno rifiutato di evacuare e di lasciare le proprie case nonostante sia in vigore, fino a domani, un'allerta meteo di criticità Gialla.