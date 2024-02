Cinque immobili pericolanti sequestrati nei pressi della spiaggia di Castel Volturno, in provincia di Caserta. I carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e convalidata dal gip del Tribunale sammaritano. Le approfondite indagini, coordinate da Procura e delegate ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone - si legge in una nota del procuratore Pierpaolo Bruni - hanno consentito di evidenziare come gli immobili, che occupavano in modo abusivo l'area demaniale marittima e «versavano in stato di rovina e costituivano un concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità, derivante dalla possibile frequentazione della spiaggia da parte dei bagnanti e dal possibile uso come rifugio dei senza tetto».