CASERTA. Avrebbe adescato due minori infra-quattordicenni, residenti nello stesso condominio, offrendogli giocattoli e regali vari per poi abusare sessualmente di loro. Con l'accusa di violenza sessuale, un uomo di 57 anni, sposato, A.P., di Caserta è stato arrestato dai carabinieri a conclusione di un'indagine in “codice rosso" avviata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). A sporgere la denuncia, a fine novembre, è stata la madre dei due ragazzini di 11 e 12 anni che hanno raccontato tutto alla donna dopo l'ultimo tentativo di abuso al quale è riuscito a sottrarsi il figlio più piccolo. Quest'ultimo ha convinto anche il fratello più grande a riferire il tutto: racconti ritenuti coerenti e credibili dagli inquirenti. L'uomo, è stato accertato, avrebbe abusato anche di un altro ragazzino residente nello stesso condominio usando la stessa strategia, approfittando di quando le vittime erano sole negli spazi condominiali, lontane dalla madre o quando lui si trovava in casa, dove invitava i ragazzini, in assenza della moglie. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il gip ha ritenuto dovere accogliere la richiesta cautelare indispensabile per la possibile reiterazione del reato.