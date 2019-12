PERQUISIZIONI. La gravità dell'illecito è risultato tale da ricondurre la qualificazione giuridica del fatto non solo come smaltimento illegale di rifiuti speciali sul suolo, sanzionato con un reato di tipo contravvenzionale, ma anche con la nuova previsione delittuosa introdotta nel 2015, con il provvedimento noto come "Eco-delitti" ed in particolare con la fattispecie dell'Inquinamento ambientale. Contestualmente sono state effettuate perquisizioni presso la sede della ditta Cave che gestisce la cava di calcare sia presso gli uffici dell'impianto di recupero di rifiuti inerti siti a Comune di Marigliano (Napoli) che ha fornito i materiali impiegati il ripristino morfologico del sito di cava nonché presso gli uffici della società di Baiano (Avellino) che ha messo a disposizione gli automezzi per effettuare i trasporti dei materiali inerti utilizzati per il riempimento.