Un 23enne di Succivo, nel Casertano, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Marcianise per il tentato omicidio di un coetaneo avvenuto ad Orta di Atella, nel Casertano, lo scorso 21 giugno. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura aversana.

Il giovane dovrà rispondere anche di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Le indagini sono scattate immediatamente dopo il ferimento del 23enne di Orta di Atella, che si trovava a bordo della sua auto parcheggiata quando una persona gli si è avvicinata e ha esploso un colpo di pistola da distanza ravvicinata, dandosi poi alla fuga.

Gli elementi a carico dell'indagato, ritenuto autore materiale del ferimento, sono stati acquisiti attraverso l'esito del sopralluogo e dei rilievi sul luogo del fatto, le consulenze medico legali sul ferito, le consulenze balistiche e intercettazioni.