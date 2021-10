Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Domenico De Siano, e il coordinatore di Caserta, Carlo Sarro, hanno incontrato il responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia Maurizio Gasparri. Nel corso dell'incontro si è affrontato il tema delle elezioni provinciali di Caserta previste a dicembre. I tre esponenti di Forza Italia in una nota congiunta rilevano che «per le elezioni provinciali di dicembre Forza Italia si confronterà con la coalizione di centrodestra, con l'obiettivo di confermare l'alleanza con la quale siamo scesi in campo a Caserta e nei principali centri della provincia andati al voto. Altre ipotesi o suggestioni - concludono - sono da escludere e appaiono in contrasto con le posizioni e le alleanze politiche di Forza Italia in campo nazionale e in ambito locale».