Figura anche una libreria di Avellino, il cui titolare è Franco Freda, estremista neofascista condannato per associazione sovversiva, tra le location sottoposte a perquisizione della Digos nell'ambito dell'indagine sull'associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista "Ordine di Hagal".

Secondo quanto si è appreso durante le perquisizioni non sarebbe stato sequestrato materiale utile all'indagine. Nel corso delle indagini è emersa - da parte dell'associazione - la volontà di promuovere di un "Nuovo Ordine Mondiale" e l'auspicio di un ritorno al passato con la rinascita della razza ariana, tesi ispirate anche agli scritti e ai discorsi del gerarca nazista Joseph Goebbels.

Nei post analizzati dagli inquirenti ricorre il vilipendio degli ebrei i quali, secondo l'Ordine di Hagal - si legge nell'ordinanza - "attraverso propri esponenti in controllo dei gruppi televisivi, avrebbero avviato un 'programma' che scientificamente e subdolamente sarebbe diretto a manipolare e influenzare le menti sin da quelle dei bambini e, attraverso l'utilizzo delle testate giornalistiche inculcherebbe nei giovanissimi un 'pensiero unico' di un mondo a 'colori' in cui vi sarebbe l'accettazione di fenomeni 'criminali' o 'vergognosi' come l'omosessualità e la mescolanza delle razze".