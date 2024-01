«Tutte le iniziative che riguardano la salvaguardia del Sud, dei nostri interessi e delle risorse che ci sono dovute, come in questo caso i Fondi di Sviluppo e Coesione, mi vedranno sempre in prima linea, al di là di chi le propone. Se, come dice De Luca, il ministro Fitto ci sta sottraendo questi fondi, miliardi di euro che servono a colmare il gap tra le nostre regioni e le regioni che sono messe meglio, allora credo che tutte le iniziative siano legittime. Anche la denuncia». Lo dice la vice presidente del Consiglio regionale della Campania e consigliera del Gruppo Misto, Valeria Ciarambino, che, a margine della seduta odierna di Consiglio regionale, commenta con i giornalisti la querelle sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione tra il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il ministro per le Politiche di coesione, Raffaele Fitto, dopo che il governatore ha annunciato la volontà di denunciare Fitto alla magistratura amministrativa, contabile e penale.