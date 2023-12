«È assurdo quanto accaduto a Boscotrecase, non ci sono parole per esprimere il profondo dolore e vicinanza ai genitori della piccola. Purtroppo diversi pronto soccorso della nostra regione sono in agonia per carenza di personale, alla quale vanno trovate soluzioni urgenti. Magari iniziando dall'attuare le due proposte che avevo presentato nella scorsa legge di bilancio proprio per contrastare la desertificazione dei pronto soccorso, e che sono state poi approvate». Lo dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto.

«Anzitutto avevo chiesto di adottare interventi a carattere straordinario, per reclutare personale, come l'inserimento dell'obbligo di prestare i primi due anni in pronto soccorso per tutti i nuovi bandi di concorso nelle discipline affini ed equipollenti alla Medicina di urgenza. Avevo chiesto inoltre che i medici che svolgono turni aggiuntivi in pronto soccorso ricevessero un incentivo economico. Purtroppo mi risulta che nessuna Asl e ospedale campano abbia dato seguito alla prima proposta e che non tutti abbiano incrementato la paga per le prestazioni aggiuntive in pronto soccorso, sebbene siano leggi regionali».