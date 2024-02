Una targa sottratta dal mezzo busto intitolato a John Ray, al British Museum di Londra, e un'altra in bronzo asportata dal Guards Crimean War Memorial, situata nella piazza Waterloo della capitale del Regno Unito. Entrambe ritrovate nell'appartamento di un 42enne di Castel Volturno (Caserta). A scoprire i cimeli sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia casertana che avevano avviato le indagini sul soggetto, già autore del furto di una piastrella dal pavimento di una sala ottocentesca della Reggia di Caserta, avvenuto il 16 marzo 2023. Il soggetto, che all'epoca venne denunciato in stato di libertà, sarebbe però responsabile di altri furti di parti di opere d'arte, questa volta commessi all'esterno. È emerso, infatti, che il 42enne, nei suoi viaggi, anche fuori dall'Italia, era solito rubare e portare con sé altri "souvenir". In casa sua, nel corso di una perquisizione, oltre ai due pezzi prelevati a Londra, sono stati ritrovati monete, targhe commemorative e frammenti di statue. I cimeli, confezionati separatamente, erano nascosti in una cassa di legno, insieme a cataloghi riconducibili a siti culturali. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sono tutt'ora in corso ulteriori accertamenti relativi all'esatta provenienza degli articoli e al loro eventuale interesse storico artistico. Per il 42enne, invece, è scattata una nuova denuncia.