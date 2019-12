NAPOLI. Circa 20 tonnellate di prodotti ittici sequestrati in un mese. Questi i risultati dell'attività della Guardia Costiera campana che ha intensificato l'azione di controllo a tutela dei consumatori in occasione delle festività natalizie. I finanzieri, agli ordini dell'ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, hanno eseguito oltre 550 interventi ispettivi, contestando oltre 100 illeciti e sequestrando circa 20 tonnellate di prodotti ittici. Varie le fattispecie illecite, penali e amministrative rilevate, che vanno dalla frode nell'esercizio del commercio all'introduzione in commercio di prodotti ittici sottomisura, alla detenzione di prodotti non in regola con il termine di conversazione, spesso trovati in cattivo stato di conservazione e privi degli elementi di tracciabilità prescritti. L'operazione è stata realizzata in sinergia con il IV Centro di controllo Area Pesca della Campania.