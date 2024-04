I pentiti e le intercettazioni non convincono fino in fondo e in Cassazione si consuma un inatteso colpo di scena. I giudici di piazza Cavour hanno annullato le condanne a carico di due dei presunti pezzi da novanta del “sistema Sant’Antimo”, lo stesso per il quale sono imputati, ma nel filone dibattimentale, anche i fratelli Cesaro. Tutto da rifare dunque per il ras Amodio Ferriero, cugino e alter ergo del boss Pasquale Puca “’o minorenne”, e il figlio Antonio Ferriero.