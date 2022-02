Una denuncia al Commissariato di polizia di Marcianise (Caserta) è stata presentata dal marito di una donna di 28 anni in coma dopo essere stata sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica. La 28enne è attualmente ricoverata all'ospedale di Caserta. Con la denuncia il 32enne marito della donna, assistito dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, chiede il sequestro delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria.

Della vicenda è stata informata la Procura di Santa Maria Capua Vetere, che dovrebbe aprire un fascicolo. Secondo quanto ricostruito nella denuncia presentata dal coniuge, la 28enne, casalinga e madre di due figli, ha deciso circa un anno fa di sottoporsi all'intervento eseguito da un chirurgo bariatrico, che opera principalmente tra il Napoletano e il Casertano, in una clinica a L'Aquila. A distanza di 8 mesi dall'intervento di by pass gastrico, la 28enne ha iniziato a riscontrare alcuni problemi di salute ed è dimagrita di circa 60 kg in pochissimo tempo. Si è nuovamente rivolta al chirurgo che circa 20 giorni fa ha eseguito un secondo intervento per eliminare il by pass gastrico, questa volta in una struttura nel Casertano.

Dopo l'intervento la 28enne è rimasta ricoverata nella struttura, sottoposta a terapia antibiotica, fino a quando le sue condizioni non sono peggiorate. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta, le è stata riscontrata una grave infezione. Giunta cosciente al pronto soccorso dell'ospedale casertano, poco dopo è entrata in coma. Attualmente è ricoverata in rianimazione. Il marito ha deciso quindi di presentare la denuncia per individuare eventuali responsabilità in merito alle gravi condizioni in cui versa la donna.