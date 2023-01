NAPOLI. Si terrà venerdì 13 gennaio, alle ore 10.30, presso la Sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia a Napoli, la conferenza stampa promossa dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania per presentare l'edizione 2023 del Concours Mondial de Bruxelles, in programma ad Agerola dal 31 maggio al 4 giugno presso il Campus Principe di Napoli. La Campania ospiterà, per la prima volta in Italia, la sessione dedicata ai vini effervescenti, coinvolgendo 50 operatori internazionali che dovranno valutare circa 1.200 vini prodotti in tutto il mondo. Interverranno Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Quentin Havaux, direttore generale di Vinopres, e Karin Meriot, coordinatrice eventi del Concours Mondial de Bruxelles in Italia. Giunto alla trentesima edizione, il Concours Mondial de Bruxelles è una competizione enologica internazionale con oltre 300 giornalisti, esperti, critici, buyer e ricercatori, impegnati in degustazioni e valutazioni di migliaia di vini prodotti in oltre 50 Paesi.