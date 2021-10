NAPOLI. Solo due detenuti del carcere di Poggioreale hanno chiesto di esercitare il loro diritto al voto anche se imputati. Nessun detenuto a Benevento, Santa Maria Capua Vetere e Salerno. «La disaffezione alla politica si vede facilmente confrontando l'affluenza al seggio speciale alle ultime regionali in Campania, quando furono 48 i detenuti a votare, e alle politiche del 2018 quando al seggio si presentarono in 120. Il diritto al voto - dice il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello - è sacrosanto per quelli che lo possono esercitare ma la farraginosità nell'esercitarlo, insieme alla disinformazione e alla poca presenza del tema carceri negli aspiranti sindaci ha portato a questo astensionismo».