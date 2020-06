Un uomo e una donna sono morti questa mattina in un incidente che si e' verificato lungo la strada provinciale che collega Pietrelcina a Pesco Sannita, nel Sannio. La coppia era a bordo di una Fiat Punto quando l'uomo alla guida ha perso il controllo dell'utilitaria e si e' scontrato con un furgone parcheggiato sul ciglio della strada. L'impatto e' stato violentissimo, e il furgone e' stato spinto fuori strada mentre la Fiat Punto e' stata sbalzata in un terreno adiacente alla strada, ribaltandosi. I primi ad accorrere sono stati gli operai del furgone, che erano a bordo strada impegnati in lavori di rifacimento di un muretto di contenimento. Hanno chiesto l'intervento del 118 e sul posto in pochi minuti sono giunte due ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia, ma i due passeggeri della Punto erano gia' morti. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale di Pesco Sannita e i carabinieri. Le vittime non sono state ancora identificate.