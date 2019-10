SALERNO. Con mazze da baseball ed incappucciati hanno seminato il panico, ieri in tarda serata, a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Un gruppo di venti ragazzi è stato protagonista di un raid vandalico durante il quale è rimasto ferito in maniera non grave un ragazzo 17enne del posto, figlio di un consigliere comunale di Roccapiemonte che si è trovato involontariamente sul posto. Sono state danneggiate anche alcune auto. Secondo i primi riscontri investigativi non si esclude che si possa di trattare di una rappresaglia seguita a una lite avvenuta nei giorni precedenti. Al vaglio dei carabinieri ci sarebbero già alcune posizioni di possibili responsabili. Nelle ultime ore sono state visionate alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino guidati dal comandante Alessandro Cisternino che in mattinata ha incontrato il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano. «Sono sicuro - dice il sindaco - che gli uomini delle forze dell'ordine faranno luce su questo episodio che conferma ancor più l'importanza di avere sul territorio un altro presidio dei carabinieri, oltre a quelli già esistenti. Al ragazzo che ha avuto la peggio va tutta la mia solidarietà e vicinanza». «Siamo pronti come amministrazione comunale a lavorare sempre più per garantire maggiore sicurezza ai cittadini» ha dichiarato il sindaco Pagano.