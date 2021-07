«Assistiamo ad un irrigidimento delle regole che frena lo sviluppo dell'economia delle attività della nostra regione». Lo dichiara il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo.

«Da tempo - spiega - sottostiamo agli obblighi del green pass, a ogni tipo di limitazione e a restrizioni che sono legittime per frenare la pandemia ma che vessano sempre e in particolare le attività commerciali. In questo momento la pesantezza che vivono gli imprenditori è eccessiva. Capiamo l'esigenza di frenare il contagio ma non tutte le conseguenze devono pesare sulle spalle degli imprenditori».

Schiavo prosegue: «Contiamo e speriamo che le forze dell'ordine controllino l'utilizzo della mascherina e scongiurino gli assembramenti. Multando chi non rispetta le regole ma salvaguardando gli imprenditori e il mondo dell'economia, la cui attività è fondamentale per il presente di centinaia di migliaia di famiglie e per il futuro dei nostri figli. E soprattutto per i tanti giovani campani che hanno il diritto e devono avere la dignità di trovare lavoro nella nostra regione».

Sul prossimo obbligo del green pass, inoltre, Schiavo spiega che 1Confesercenti, ancora una volta, dice sì alle regole, a patto che il green pass serva a non far chiudere mai più le imprese.Ma l'onere dei controlli non deve gravare sugli imprenditori. A ognuno il suo ruolo. La vigilanza sui green pass non può spettare a chi fa impresa cercando di far quadrare i conti. Bisogna trovare subito un compromesso che faciliti l'economia anziché complicarla», conclude.