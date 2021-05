Cambio al vertice di Confindustria Campania: il casertano Gianluigi Traettino è stato eletto presidente e succede all'uscente Vito Grassi che si congedato leggendo una lunga relazione di fine ciclo in una sessione pubblica che ha visto anche la partecipazione in videoconferenza del numero 1 di Confindustria Carlo Bonomi e in presenza del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Ad aprire i lavori proprio il saluto di Bonomi che collegato via web ha parlato di «lealtà istituzionale» come fondamenta per consentire al Paese «di uscire dal periodo di drammatica crisi sanitaria, economica e sociale» prima di congratularsi con Traettino per la nomina.

«Un onore e un motivo di orgoglio per me, ma anche una grande responsabilità - commenta proprio il nuovo presidente di Confindustria -. Grazie a chi ha avuto fiducia in me. Ce la metterò tutta per rappresentare al meglio gli imprenditori campani e per favorire la ripartenza e lo sviluppo socio-economico della nostra regione. Sono sicuro, - conclude Traettino - anche stavolta ce la faremo».