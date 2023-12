NAPOLI. L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi registra un lieve miglioramento nel mese di novembre a +1,9 per cento su novembre 2022 e marca una differenza rispetto al mese di ottobre, che aveva dato segnali di decrescita preoccupante (-3,8). Tra le regioni la Campania è la migliore. Si tratta di un timido, e si spera non temporaneo, segno di rallentamento nel trend di costante peggioramento che ha caratterizzato gli ultimi sei mesi. La crescita è in parte dovuta anche al Black Friday che quest’anno è diventato un “black days” durato almeno dieci giorni e ha permesso ai consumatori di concentrarsi sull’acquisto di beni non di prima necessità. Sarà importante capire l’atteggiamento dei consumatori nel mese di dicembre e soprattutto come affronteranno l’avvio dei saldi invernali il 5 gennaio. Nei settori merceologici si registrano segnali disomogenei con un positivo rimbalzo di altro retail a +3,6 percento e a ben 8,3 in confronto 2019 anche grazie all’effetto Black Friday. La ristorazione conferma gli andamenti positivi a +4,4 per cento, mentre continua il periodo di forte sofferenza di abbigliamento-accessori in linea con l’anno precedente a -0,9 ma ancora pesantemente negativo rispetto al pre-pandemia a - 9,7 del 2019. Sul progressivo anno (gennaio-novembre 2023 rispetto allo scorso anno) si conferma una situazione di moderata crescita del totale mercato sull’anno precedente pari a +4,4 per cento, principalmente motivata dall'effetto inflattivo dei prezzi e dalla partenza lenta del 2022 dovuta alla coda pandemica. Tuttavia, il mercato dei consumi non ha ancora recuperato i livelli precovid (-3,9 in confronto al 2019) con una forte disomogeneità tra i vari settori di attività con la ristorazione a +9,1 per cento rispetto al 2022, l’altro retail praticamente stabile (+0.2) ma con forte volatilità tra settori merceologici e servizi. Fanalino di coda abbigliamento-accessori che rimane ben lontano dai livelli del 2019 a -8,9 per cento e in linea con il 2022 a +2,5. Nei canali di vendita si segnala la forte crescita dell’online a +7,9 con performance particolarmente positiva delle vendite e-commerce di abbigliamento- accessori intorno al +12. Nelle regioni la migliore è la Campania a +10,1 per cento, la peggiore è la Toscana a -5,01%. Nelle città di provincia Salerno mostra i migliori andamenti a +11,6, Arezzo i peggiori a -7,8. «Il mese di novembre e il Black Friday - afferma Mario Maiocchi, direttore centro studi Confimprese - portano una boccata di ossigeno a un retail ormai in affanno da alcuni mesi. Fa eccezione il settore abbigliamentoaccessori che, tra cambiamento climatico e ridotto potere di spesa dei consumatori, non riesce a recuperare i livelli prepandemici. Un novembre dicevamo che da segno di cauto ottimismo ma che vedrà solo con il Natale se si tratta di una mera anticipazione dovuta al forte orientamento dei consumatori a sfruttare le promozioni, con il conseguente impatto sulla marginalità, oppure un inizio di inversione della tendenza negativa. L’anno chiuderà comunque in positivo rispetto al 2022 e potrà diventare la nuova base su cui ristabilire gli equilibri economici dei vari settori di attività, che hanno mostrato dinamiche molto differenti nell’evoluzione di costi, prezzi e volumi».