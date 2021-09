NAPOLI. Ha contratto il Covid mentre era incinta: ha partorito ma non ce l'ha fatta. Palma Reale (nella foto), 28 anni, di Santa Maria Capua Vetere è deceduta nel reparto di Terapia Intensiva del II Policlinico di Napoli.



È stata ricoverata il 29 agosto scorso e da dieci giorni era intubata. Ha partorito all'ottavo mese con parto cesareo, il bambino sta bene. Palma è la seconda donna incinta che muore per Covid.

A spiegare quanto accaduto Giuseppe Bifulco, professore di ginecologia e ostetricia e direttore del reparto per le donne incinte con Covid al Policlinico. «Nei giorni dopo il parto c'è stato un aggravamento del quadro respiratorio e avevamo dovuto trasferirla in rianimazione da un decina di giorni, ma oggi non ce l'ha fatta».

Nel reparto di terapia intensiva vi sono anche due ragazze ricoverate. L'arrivo in ospedale di donne in atesa contagiate è costante, molte sono asintomatiche. «Noi possiamo solo ricordare a tutte le donne in attesa di fare il vaccino dopo il terzo mese per evitare rischi e il cesareo prematuro», ha concluso il professore Bifulco.