NAPOLI-CASERTA. Un'operazione interforze di controllo straordinario del territorio tra le province di Napoli e Caserta, è stata disposta dalla Cabina di Regia presieduta dall' Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, nei comuni di Napoli, Giugliano e, nel Casertano, a Carinaro, Parete e Casaluce. Sono state controllate 9 attività commerciali (di cui 4 sequestrate), 9 autovetture (5 sequestrate), 47 persone (di cui 3 denunciate all'Autorità giudiziaria oltre 2 lavoratori in nero) e accertate sanzioni pecuniarie per circa 11.500 euro. A Giugliano sono state sequestrate tre aziende: un'autocarrozzeria dove erano depositati illegalmente rifiuti speciali e pericolosi (parti meccaniche e solventi) senza alcuna tutela ambientale; un capannone abusivo di circa 200 metri quadrati adibito alla lavorazione del ferro, con annessa area di circa 150 metri quadrati dove venivano illecitamente stoccati i rifiuti delle lavorazioni, ma anche legname e guaine ed un'area di circa 360 metri quadrati completamente abusiva, annessa a un'officina meccanica. Una persona è stata denunciata per abusivismo, reati ambientali e impiego di manodopera in nero. A Carinaro è stato sequestrato il deposito di un'azienda di trasporti, un'area di circa 50 metri quadri, dove erano stoccati illegalmenti rifiuti speciali (ricambi di auto, oli esausti, pneumatici). Durante l'attività di vigilanza svolta dal Raggruppamento "Campania" dell'Esercito, sono state individuate 15 persone (molte delle quali presso campi Rom) mentre trasportavano e sversavano materiale di risulta e rifiuti speciali.